為維護台中旅宿業公共安全，台中市政府觀旅局全力稽查非法日租套房，輔導業者合法化，今年截至4月20日止，稽查出101件非法旅宿，裁罰74件非法旅宿業者，並已輔導1家旅宿業者合法化。觀旅局長林筱淇表示，市府今年編列檢舉獎金90萬元，盼公私協力，打擊違法旅宿業者，提升查獲率。

市府28日舉行治安公安會報，由林筱淇專案報告「台中市日租套房稽查情形」，她表示，為保障合法業者及消費者權益，觀旅局向交通部觀光局爭取「109年度台中市執行違法旅宿管理工作」補助經費共350萬元，加強管理違法旅宿業。

觀旅局指出，觀旅局、都發局、消防局、警察局、衛生局等局處已組成聯合稽查小組，每週3至5天稽查非法日租套房等旅宿業者，凡查獲事證者，即依《發展觀光條例》第55條裁處10萬至50萬元罰鍰，如同一地點被查獲裁處2次以上， 強制執行斷水斷電。

市府也由專人負責網路蒐尋相關違規廣告案件，一經查獲，市府將函文網路平台業者下架，並對刊登者依《發展觀光條例》第55之1條，裁處3萬至30萬元罰鍰，按次加倍處罰。

觀旅局表示，去年輔導5家旅宿業者合法化，今年截至4月20日止，輔導1家旅宿業者合法化，稽查共101件非法旅宿，裁罰74件非法旅宿，將持續全力查緝取締違法業者，積極輔導有合法條件業者依《發展觀光條例》、《台中市都市計畫住宅區旅館設置辦法》、《民宿管理辦法》等規定取得登記證，加速業者合法化，保障旅宿公共安全。

(中時 )