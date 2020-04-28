新冠肺炎疫情衝擊各行各業，以載客維生的計程車運將面臨市場寒冬。台南市政府為鼓勵運將，在逆境中也自我充電，4月起推出「大台南觀光數位升級」語言培訓計畫，透過30堂、共計120小時的課程，助運將度過疫情難關。另外，有鑑於來台旅遊的日韓旅客量增長快速，市府也將於5月推出日韓語課程，助運將優化載客服務。

台南市長黃偉哲28日下午親自向53位通過培訓計畫的運將，頒發英語友善標章。他勉勵，雖因疫情各航線停飛，國外旅客驟減，但休息期間正是學習的最佳時機，期勉市民充實自我，並承諾市府將持續開會，推出多元課程滿足需求。

南市觀旅局指出，2019年來台南旅遊的外國旅客約64萬人次，較2018年增長20％，其中日韓各增34％、32％，反映東北亞旅客漸漸愛上府城觀光。有鑑於此，觀旅局已獲中央補助，將於5月推出日韓語課程，為期2個月、共60小時，希望能透過課程翻轉計程車業，建立南市小黃口碑。

台南市計程車客運商業同業公會理事長韓季蒼說，「計程車就像是一張城市的名片，是旅客認識台南的第一印象。」他期許，小黃運將能透過培訓精進語言、學習禮儀，「蹲下是為了跳得越高。」

(中時 )