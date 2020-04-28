位在台灣北部海域的彭佳嶼今天上午發生火警，海巡署北部分署第二岸巡隊彭佳嶼機動巡邏小組，發現燈塔西南方處冒起陣陣黑煙，立即增派人員前往查看，因為現場風很大，火勢有擴大蔓延之慮，隨即通報各駐島人員警急處置，並回報海巡署第二（北基）巡防區指揮部。

彭佳嶼是台灣北方三島中唯一有人員駐在的島嶼，包括海巡隊駐軍、氣象站和燈塔管理人員，共約20餘人，沒有一般住民。

彭佳嶼驚傳火燒島，島上海巡官兵及工人開怪手協助闢防火巷。（讀者提供/吳家詮傳真）

彭佳嶼驚傳火燒島，海巡陸空馳援齊心打火。（讀者提供/吳家詮傳真）

海巡署說，起火處為燈塔附近的一處草堆，由於強風助長火勢蔓延好快經彭佳嶼駐島海巡官兵、氣象站、燈塔與施工人員，以挖土機及人工方式合力開設防火巷阻隔，避免火勢蔓延；另第二（北基）巡防區指揮部獲報後，指揮艦隊分署第一（基隆）海巡隊、第十六（澳底）海巡隊與第二岸巡隊增派兩艘巡防艇及支援兵力，會同基隆市消防局共同登島滅火，並由該局向內政部空中勤務總隊申請空偵機進行災害勘查。

直至下午6時許，在海巡、消防及駐島人員（動員空偵機2架次，巡防艇3艘，36人）共同努力下花了10小時餘，成功將火勢撲滅。第二岸巡隊呼籲：若民眾於岸際或港區發現危難情事請撥打免費報案專線「118」，海巡署獲報後將立即派員前往處置。

彭佳嶼驚傳火燒島，海巡署艦艇載著官兵從其他島趕往支援撲火。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)