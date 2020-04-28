法國在台協會，「台」的英文也是Taipei ，而非Taiwan。

中時電子報昨獨家點出荷蘭駐台辦事處（NETHERLANDS OFFICE TAIPEI）的台是指台北而非台灣，而根據外交部網站資料，荷蘭並非第一個把駐台北翻成在台的國家，之前法國、德國都這麼做，荷蘭不過是如法炮製而已。

國人對美國在台協會耳熟能詳，人人都知道裡面的台是指台灣TAIWAN，歐洲的法國、德國後來也仿效，將駐台機構中文名稱改成法國在台協會、德國在台協會，國人不察以為跟美國一模一樣，仔細看英文才知道此台非彼台，裡面的台是指台北TAIPEI 而非台灣TAIWAN，原來在台協會跟斯斯一樣有兩種，分歐洲版與美國版。

法國、德國都是泱泱大國，為什麼要搞雙標，刻意把台北簡稱台，讓台灣人誤以為是台灣？說穿了，某種程度是要滿足部分國人的台灣想像，營造一種對台友好的氣氛，萬一對岸抗議，也很容易自圓其說，強調英文名稱從頭到尾都是用台北TAI[PEI，壓根沒提台灣TAIWAN，而台是代表台北，既然沒變有什麼好抗議？

法、德都是外交老手，深知台灣、台北所代表的政治意涵，就算對台灣再友善，也一再為我在WHO等國際組織發聲，但一碰到關鍵問題還是得面對現實，不用TAIWAN就是不用。附帶一提，法、德已經夠厲害了，英國更是高手中的高手，駐台機構中文名稱是英國在台辦事處，英文是BRITISH OFFICE，不但直接避開TAIPEI、TAIWAN爭議，還讓台灣人揪甘心，可謂穩賺不賠，面子裡子兼顧。

英、法、德、荷等歐洲國家巧妙周旋在複雜的兩岸之間，不受意識形態桎梏，永遠把國家利益放在最前面，值得我們的外交官深思，也提醒國人要認清現實，千萬不要被人家的文字遊戲玩弄在股掌之間，莫明其妙窮高興。

(中時電子報)