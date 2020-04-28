新冠肺炎衝擊全球經濟，國銀在新南向國家的獲利重點國新加坡首當其衝。金管會銀行局28日公布國銀在新南向18國2020年首季獲利狀況，稅前獲利26.7億元，較去年同期31.5億元衰退15.23％，銀行局官員指出，主要是在新加坡的獲利2.5億元較去年減少了6.4億元，衰退幅度達7成，另外在越南獲利8.7億元也較去年減少1.3億元。

此次疫情延燒下，新加坡成為新南向國家中疫情重災區，截至4月27日累計達到1萬4,423人感染，是東南亞確診人數最多的國家，許多新加坡企業也受到衝擊，連帶影響國銀授信、投資狀況。

金管會銀行局主秘童政彰表示，今年首季國銀在新南向國家獲利都是正數，只有新加坡、越南獲利較去年衰退，其他16國都正成長。據金管會統計，新南向國家2020年首季獲利最佳的前三大為柬埔寨7.9億元（去年同期5.7億元）、越南7.4億元（8.7億元）、澳洲3.5億元（去年3.1億元）。

雖然獲利呈現衰退，但國銀對新南向的曝險倒是增加，也持續在新南向國家拓點。據金管會統計至2020年3月底，國銀對新南向國家曝險達1兆7,327億元（授信1兆1,147億元、投資6,180億元）總曝險額較去年增加1,870億元，主要是授信增加了1,102億元、投資增加768億元。

童政彰指出，截至2020年3月底止，國銀海外據點達516個點，新南向有226個據點，今年已核准三家銀行申設辦事處，包括北富銀、兆豐及合庫，後續還有7家國銀申設新南向據點，包括：2家申設泰國曼谷代表人辦事處、1家申設柬埔寨金邊分行支行、1家申設越南河靜分行、1家申設越南胡志民辦事處、1家申請印尼雅加達代表人辦事處、1家新加坡分行。

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