民視電視劇《孟婆客棧》以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆，堪稱歌仔戲界的「德魯納酒店」。日前林美秀加入《孟婆客棧》，飾演許富凱母親「蓮嫂」，雖在劇中是打造媽寶兒子，幫寶貝兒子安排好一切的虎媽，不過劇中母子真摯互動，讓她光看腳本就很感動。林美秀笑說知道許富凱有演，但兩人到錄音室配唱後才知道「原來許富凱演我兒子」，直呼自己有點lag。

為了製作人唐美雲，林美秀獻出滿滿第一次，除了第一次演歌仔戲，還得演唱10多首戲曲，她說這次有專業老師教唱，老師還錄demo音樂讓她練習，錄音當天才知由樂團伴奏音樂，她竟感動到雞皮疙瘩，還忘記歌怎麼唱，直呼超級糗。林美秀說《孟婆客棧》雖然是歌仔戲，演到一半馬上唱起來宛如歌舞劇，讓她樂在其中。

《孟婆客棧》突破傳統編曲再加上拍攝場景的打造，林美秀說像是身歷其境，每次收工都不想離開，此外她對古裝及頭飾造型也讚不絕口，表示梳妝時間竟然可以快狠準完成，連美麗頭飾都改良成輕盈又漂亮，猛讚團隊專業又用心。

為歌仔戲獻出處女秀的許富凱，飾演多才多藝的小諸葛，打破刻板印象，現場説、唱、跳三合一就像音樂劇，為詮釋琴棋書畫樣樣通，除了同步記歌詞與動作，連古箏也學會，許富凱表示拍《孟婆客棧》變成破關打妖怪，而且還要像「藝能大賞」一樣，練就一身好才藝，還因壓力大瘦5公斤。他表示跟林美秀是臉書好友，兩人常在臉書上交流，拍攝前也給很多戲劇上的鼓勵，讓他增添不少信心。

《孟婆客棧》 中母子檔林美秀跟許富凱，對手戲火花四射。許富凱感謝林美秀的鼓勵，讓他安心不少。（民視提供）

林美秀開心跟許富凱搭檔演母子檔。（民視提供）

林美秀因為唐美雲擔任製作人就答應加入演出。（民視提供）

《孟婆客棧》製作人唐美雲，更挑梁演出客棧的老闆。（民視提供）

許富凱在《孟婆客棧》中飾演才藝多采多姿的小諸葛。（民視提供）

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