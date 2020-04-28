推動並落實大學社會責任的具體實踐，《遠見雜誌》在2020年CSR企業社會責任獎中首度增設「大學USR傑出方案」評選，全台共有近百件大學USR傑出方案角逐，其中，東海大學以「青銀共創、樂齡樂活－台中市西屯區優質高齡支持系統之建立與協作」深耕計畫獲肯定，奪下「生活共榮組」首獎。

東海大學校長王茂駿28日接受遠見天下文化事業群創辦人高希均頒獎，他表示，大學的使命除探索新知、培育人才，也應對社會有貢獻；東海在校務發展上著重社會永續、經濟永續、文化永續及生態永續，積極帶領師生走入社區，全方位的關懷銀髮族、兒少青年及環境品質、大眾健康福祉。

《遠見雜誌》的「大學USR傑出方案」評選共分為生活共榮、產業共創與生態共好三大主題，校方強調，東海近年來推動USR深耕型計畫，由副校長兼計畫總主持人詹家昌負責執行，以「開放式養生村」為願景，持續發展在地老化高齡服務支持系統、社區高齡服務與跨世代共好共老等議題，解決社區資源類型單一、服務面向缺乏變化等問題。

校方強調，東海多年來結合聯合國永續發展目標(SDGs) 回應國際社會主流關懷與評鑑趨勢，以建立中長期效益評估、循環改善機制等模式，成功實踐「在地老化、健康老化」目標，不但獲得遠見大學USR傑出方案首獎，日前也獲2020泰晤士世界大學影響力排名全國第三、私校第一，以及天下USR大學公民調查中「環境永續」私校第一等多項榮譽。

(中時 )