嘉義縣民雄鄉中正大學前的大學路二段沿線79棵百年芒果樹，因縣府執行「前瞻道路品質提升計畫」，原面臨被砍除命運，經過豐收村民、中正大學師生發起護樹運動，百年芒果樹得以延續生命，經過幾番波折決議將樹移植至中正大學內，目前公所已將移樹工程發包，並獲得中正大學初步同意，巧合的是，預定地就在30年前開路移植的芒果樹旁，芒果樹闊別30年重逢，別具意義。

芒果樹原先預計移植到豐收村內的農路，但因部分村民認為會對農務造成影響，中正大學教授管中祥靈機一動可將芒果樹移至中正大學內，校方也認為可行，經公所與村民開會後決議。

中正大學副總務長楊哲優說，因參與護樹的傳播系教授管中祥從中牽線，校方也認為盡社會責任是美事一件，日前民雄鄉公所、豐收社區等單位會勘後，選定西北側門一塊原用來堆置枯枝的空地，楊說，該地的東邊30年前中正大學外建馬路時已移來一批芒果樹，這次的「久別重逢」別具歷史意義，目前已收到鄉公所公文，按照程序由校長核可後就可開始作業。

民雄鄉公所課長李紹誠指出，需要移植的芒果樹共有79棵，實際現勘後決議將70棵移植至中正大學內，另外9棵則會移植至豐收村好收入口旁，預計5月底前完成移植作業。

建設處長林聰利表示，先前公所協調移植用地時花了較多時間，待樹木移植後就可進行道路工程，一定會在今年10月底前完工，至於5年保活經費也已與移植經費一同發包，未來5年縣府會逐年支付。

管中祥說，學校未來可立紀念碑，將芒果樹歷史與中正大學關係記錄下來，這也是大學對社區影響及回饋的重要歷程，在過程中大家對移樹有很多不同意見，大家樂意提出公共討論，更是很重要的民主典範。

(中時 )