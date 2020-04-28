林青霞在電影一開始尚未變身前，黑髮少女模樣青澀。（華映提供）

1993年《白髮魔女傳》電影海報。（華映提供）

張國榮逝世17年，今年光是張國榮代表作就有4部重登大銀幕，4月1日重映他的《阿飛正傳》與《霸王別姬》後，《白髮魔女傳》和《夜半歌聲》等經典作也即將陸續推出4K數位修復版。將在5月15日重返大銀幕的《白髮魔女傳》，林青霞在片中表現精湛，同樣成為她的代表作之一，其白髮經典魔女造型，在此後的范冰冰、李冰冰、周迅和趙薇等巨星都難以匹敵。

《白髮魔女傳》的片中演員造型，出自奧斯卡金像獎最佳服裝設計獎的日本造型大師和田惠美之手，她為林青霞打造一頭白髮魔女造型，果然讓觀眾眼睛為了一亮，飄逸冷豔、凌厲異常，一身大紅色的長袍跟白髮相映成強烈對比，在電影中從少女黑髮變帶憤恨的白髮、潔白衣裳變復仇紅衣，霸氣又美麗，也更突顯了她心境的轉換。

林青霞獨特的造型讓觀眾難忘，雖然後期有許多影后級女星都挑戰過飄逸白髮造型，像是《白髮魔女傳之明月天國》的范冰冰、《功夫之王》中的李冰冰、《畫皮》中的周迅和趙薇等巨星也都曾以白髮造型登上大銀幕，但林青霞的白髮冷艷模樣，讓觀眾留下最深的印像，成為難以超越的經典造型。

《白髮魔女傳》28日公佈電影預告，可以看出當年的電影預告和現今風格不盡相同，但仍可見到電影中充滿塞外異族風情的魔宮場面，和八大門派與魔教大戰的精彩動作場面，更可見到張國榮與林青霞那場知名的水中激情場面，也可見到影帝吳鎮宇及藍潔瑛當年的精彩演技。

(中時 )