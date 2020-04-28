因數10年前農地重畫過程的行政程序未臻完善，台中市龍井區蚵仔寮有上百戶居民最近面臨必須拆除現有房屋、還地給地主的窘境，居民們憂心未來沒地方居住，紛紛向民代陳情，地方28日召開公聽會，盼釐清土地變更爭議、幫助民眾完成救濟程序。

無法接受多年來居住的房子竟要被拆掉，蚵仔寮自救會表示，前台中縣政府於1962年辦理「台中縣龍井示範農村農地重畫區」作業時，雖讓居民能繼續在原處居住，卻未告知他們擁有優先購買權，導致土地被分配給原地主，歷經半世紀，原地主又將土地出售，新地主要求他們以每坪10萬元購買土地，否則就必須拆屋還地。

市議員陳世凱指出，長達世紀以來，都沒有人對蚵仔寮聚落的居民居住權提出異議，現在才有地主要求他們拆屋還地，其中有許多疑點需要釐清，要求市府應嚴肅對待此問題，不能讓居民權益受損。

台中市府地政局指出，包括龍津段798、799及802、803地號共4筆土地，面積總計5700坪，有上百棟的建物所有權人與土地所有權人不同，最近地主向法院訴請拆屋還地，此案因此於私權爭執，目前進入已司法審理程序，將待判決結果後做適當處置。

(中時 )