驚悚力作《鎖命佈局》找來「好萊塢甜心」莉莉柯林斯（Lily Collins）以及在影集《花邊教主》中飾演高富帥男神「奈特」的柴斯克勞福（Chace Crawford）共同演出，高顏值卡司同框飆戲！該片以懸疑驚悚調性，試圖探討道德議題。不僅能看到莉莉柯林斯飾演的律師，在同時面對「正義」與「家族利益」時的掙扎與糾結，更能看到上流家族為了維持表象的優雅，背後究竟隱瞞多少陰暗且不可告人的秘辛。

導演特地安排一場「西洋棋局」，來呈現莉莉跟賽門佩格（Simon Pegg）之間針鋒相對的心機角力，也讓莉莉讚嘆：「當我在讀劇本時，劇情轉折好像在坐雲霄飛車一般，每當以為猜中下一步時，總是能讓人嚇到驚呼出聲！」賽門佩格也透露跟莉莉的合作：「我跟莉莉柯林斯在開拍前的週末才正式見面，幸運的是，雖然彼此從未合作過，我們之間卻馬上產生化學效應。」

過往演出角色幾乎是貴公子的柴斯，這回飾演心機十足的政治家，總以家族利益為優先，展現出陰暗又危險的吸引力，他表示：「我在片中飾演一位魅力四射的政治家，看似在幕後做出許多可疑的事情，但總是表現出家族利益優先的態度，同時得還透露出陰暗的一面。這真的很吸引人，也很考驗我的演技。」該片30日在台上映。

(中時 )