想到母親節該怎麼寵愛媽咪了嗎？蛋糕界精品「BAC」特別推出「花之女神 伯爵瑪奇朵蛋糕」，外型絕美不用說，一樣以綿密鬆軟湯種巧克力戚風蛋糕製作，夾入層次分明的的伯爵茶、焦糖瑪奇朵咖啡慕斯內餡，口感就像冰淇淋般輕盈滑順，還可以吃到巧克力杏仁脆片和紅豆顆粒，口感直接提升至另一個層次，就連挑嘴的媽媽都會被征服，榮登零負評的人氣王。

（圖／楊婕安攝）

（圖／楊婕安攝）

為了滿足鹹食控媽咪，「petit doux微兜」則獻上最療癒的「白日夢香鮭瓦帕鬆餅」，這是全系列唯一一款鹹口味！以煙燻鮭魚、滑嫩半熟蛋與雙色乳酪芝士組合而成，一切開不僅會大大牽絲，邪惡的太陽蛋更猶如瀑布般滑落，吃起來濕潤又鬆綿好入口，不論口感還是視覺效果都滿分又美味。

（圖／楊婕安攝）

（圖／楊婕安攝）

另一款火熱新菜「微秘蜜嫩烤戰斧」錯過會後悔！粉嫩肉質是主廚特選雲林究好豬的帶骨大里肌，將多種珍秘香料醃製入味，以小火煎炸封住鮮甜肉汁，再以慢火微烤溫帶出究好豬的美味，整體口感微酥又多汁，肥瘦均勻一點也不膩口，越嚼只會讓人回味呀～

（圖／楊婕安攝）

而光是外觀就超萌的「輕宣言吐司組盒」超適合上班族！以大量柑橘藍莓生菜沙拉，搭配上高蛋白低脂肪的特選嫩雞胸增加優質肉類攝取，再附上超經典金黃酥脆的輕奶油抹醬吐司，以簡單的調味帶出食物的清爽美味，別忘記搭配熱咖啡，以輕鬆的價格就能帶著走。

（圖／楊婕安攝）

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