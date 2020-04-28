港媒消息指，大陸全國「兩會」將於5月底重新召開，全國政協會議於5月21日至27日舉行，全國人大會議遲兩日開幕，於5月23日至30日舉行，會期壓縮至一星期，全國人大常委會周三（29日）早上將表決通過人大開會日子。

香港01報導，原定3月初舉行的全國兩會，今年因肺炎疫情押後，但隨著大陸疫情受控，兩會將於5月中下旬召開，官方亦可藉此傳達走出疫情陰霾、加快復工復產的正面訊息。

消息指，今年兩會會期將是史上最短，比往年約14日縮減一半，其中全國政協會議於5月21日開幕，多名港區政協已收到通知，需於20日抵京報到，當局將安排專機由香港前往北京。目前任何人進入北京，須實施為期14天的自我隔離，若兩會在5月舉行，相關措施料會解除。

全國人大會議按慣例遲兩日開幕，消息透露，人大會期亦縮減至一星期，5月23日開幕，30日閉幕。而全國人大常委會第17次會議周三（29日）在北京閉幕，料正式拍板通過全國人大會議開幕日子。

不過據稱，一眾港區人大代表、政協委員最關心的，恐怕不是開會日子，而是從大陸返港後是否需接受14日強制檢疫，有建制消息透露，港區人大、政協可以「政府人員」身份豁免檢疫安排。

(中時 )