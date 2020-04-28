淡水盛產南瓜，其產量近新北市總產量一半，新北市議員鄭宇恩28日邀集在地商家，打造南瓜美食地圖預計6月前上線，另討論出「3.0版南瓜美食地圖」，未來民眾可從線上一覽整合的美食地圖外，也可望實際走訪南瓜棚下品嘗料理完成「南瓜一日遊」。

疫情衝擊觀光人潮，各商家紛紛推出零接觸的「宅經濟」，資訊卻難以統合，鄭宇恩28日下午邀集9間商家討論推出南瓜特色產品，並與農業局合作，整合完成線上美食地圖，預計6月前上線，美食地圖完成後，民眾即可「一指探索」特色商家及餐廳，而南瓜季實體活動將在6月中後舉行，視疫情調整。

28日會中，多間飲食業者表示會推出南瓜特色產品，例如：之間茶食器表示將推出「阿婆鐵蛋南瓜披薩」、朝日夫婦設計創意南瓜冰品。鄭宇恩表示，美食地圖第二階段，將與「旅學堂」合作串連小農及商家規畫一日遊程，帶民眾走訪、欣賞壯觀南瓜棚；第三階段則串連餐廳推出「共食餐桌」，民眾可在南瓜棚下品嘗到各式經典菜色。

淡水區農會總幹事高忠表示，為幫助農友銷售南瓜，農會開發出各式商品，包含南瓜麵線、冬粉、南瓜濃湯料理包、南瓜起士紅藜麥餅乾等，歡迎在地商家採用製作特色料理，此外，農會也提供線上服務，民眾只要線上訂購，即可將南瓜特色產品送到家。

(中時 )