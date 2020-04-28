台北市一名年約37歲熟女，去年晚間到東區KTV唱歌，喝醉後搭計程車回家，陳姓司機見熟女喝得太醉，抵達目的地後好心扶她上樓，進房間後起色心，快性侵得逞時，熟女感覺下面有異物，放聲尖叫嚇跑司機，即使事後狡辯只有「吃豆腐」，仍遭台北地院判2年徒刑，可上訴。

2019年4月7日，這位熟女與友人歡唱，聚會結束後搭計程車返家，但因為喝醉無法下車、上樓回到住處，陳姓司機便攙扶她搭電梯到3樓，並跟著她進入家中房間，接著幫她拔除隱形眼鏡，見熟女爛醉於是意圖性侵，司機脫下兩人褲子，壓制熟女雙手，用生殖器碰觸她的下體，試圖要放進去。

這時熟女感覺下面怪怪的，驚醒大叫「不要！走開」，嚇到的司機才趕緊離去，隔天熟女起床報警驗傷，但司機否認性侵，表示扶對方上樓時流很多汗，可能因為這樣沾染到熟女內褲、及下體，才會驗出DNA，承認攙扶過程中有吃豆腐，但協助對方躺床後就離開了。

但法官認為，當天熟女穿藍色低胸連身短褲，從胸部一直到下體都覆蓋住，不可能直接碰觸私處，且汗液怎麼可能只沾到內褲的內側，卻沒有沾到外側，表示司機推卸責任，犯後飾詞又否認犯罪，因此依乘機性交未遂罪，判2年徒刑。

(中時電子報)