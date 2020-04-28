大陸為發展自家半導體技術的成立的「國家集成電路產業投資基金二期」（大基金二期），首個投資項目注資22.5億元（人民幣，下同）給紫光集團旗下的IC設計公司紫光展銳項目已經完成簽署。

消息人士透露，國家大基金二期、上海集成電路基金和上海國盛集團共同向紫光展銳投資，紫光展銳內部已經證實了這一訊息。另一知情人士則表示，紫光展銳本輪融資50億資金已基本到位。

由於新冠疫情影響，大基金二期投資節奏有點放緩。但由於紫光展銳正準備2021年赴大陸科創板上市，大基金在關鍵時刻給予紫光展銳支持。

據瞭解，紫光展銳已啟動IPO，內部股權激勵已展開，部分員工已簽署股權激勵協議。根據紫光展銳上市計劃，預計今年6月30日前完成科創板IPO申報。2019年5月，紫光展銳宣佈已啟動科創板上市準備工作，並計劃在2019年完成PreIPO輪融資和整體改制工作，預計將在2020年正式申報科創板上市材料。

據瞭解，紫光展銳2018年度完成營收73.03億元，淨利潤2.55億元，總資產384.49億元，其中所有者權益為217.83億元。紫光展銳是由紫光集團旗下的展訊通信、銳迪科微電子合併成立，為大陸僅次於華為海思的第二大IC晶片設計業者，也是全球第二大基帶晶片廠商。紫光展銳主攻中低階市場，近期宣布進軍最火熱的5G領域。大陸擁有4500餘名員工，其中90%以上是研發人員。

(中時電子報)