新冠肺炎疫情3月重創全球資本市場，但壽險硬是「逢低加碼」，在3月台股下跌14％、美股也跌逾12％的情況下，台股及國外股票部位仍是有加碼跡象，台股估計加碼逾新台幣千億元，國外股票亦加碼500億元左右。

壽險業從去年底開始減持風險部位，即股、債都有減碼，現金部位大幅提高，到2月底國內外現金部位合計1.37兆元，但到3月底只剩下1.17兆元，等於去化掉新台幣2千億元，應多數轉入股票及債券投資。

據保險局最新統計，3月底壽險業投資國際板債券餘額為3兆9,843億元，為22個月來首次國際板部位跌破4兆元，推估原因應該是今年首季國際板債券大量贖回逾新台幣6,100億元，壽險業回補債券不及，投資餘額才下降。

另外在壽險業投資「新歡」新台幣計價債券ETF的投資上，3月亦是少了972億元，投資餘額1.22兆元，可能是壽險業減碼，亦可能是債券評價損失造成。

(工商 )