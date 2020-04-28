受到新冠肺炎疫情影響，全球各國對於防疫物資需求大，我國口罩機短期內大量生產且開始出口到海外，或是國內開始使用老藥品抗疫，經濟部智財局28日表示，為了協助抗疫，祭出6招讓疫情期間廠商生產出口，避免踩到專利地雷。

智財局長洪淑敏表示，台灣口罩輸出很有競爭力，綜觀全球口罩專利中國大陸申請量最多，不過專利都集中在中國大陸本身，並未到國際各國申請，且因我國口罩品質優良，出口到歐美地區相當受歡迎，因此評估影響相當小。

口罩業者說，目前在手訂單已達50台規模，來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、義大利、德國與馬來西亞等國的企業或政府，估計訂單要到9月或10月才能有效消化；另一成員權和機械董事長蕭鴻彬亦透露，因為各國口罩價格高昂，各國紛紛想添購機具自產口罩，至今口罩製造設備訂單已爆增5倍，目前已有紐西蘭、泰國、沙烏地阿拉伯、美國、日韓、菲律賓等超過12個國家下訂機器，出貨已排到8月。

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