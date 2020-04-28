台北市林森北路錢櫃26日上午發生一場駭人火警，該起意外造成5死、1命危以及48輕重傷的悲劇。針對5項消防設備全被關閉，檢方目前正積極追查當中，不過有名自稱是錢櫃員工的網友，日前也出面爆料指出，「我們的消防開關其實一直都是關閉的，完全沒有打開過！」且逃生梯內部也全都擺滿雜物。

錢櫃員工於爆料公社私訊全文：

我是某一家分店的正職員工編號000xxx3x。我對於這次的火災實在也是很憤怒！我是日班的正職，我有義務來說明錢櫃到底是怎麼說謊的，實在太可惡了。

1.他們所說的有人惡意關掉消防總開關？

錯！是完全沒有打開過。我們當天集合就被通知，其實我們錢櫃完全都不會打開消防開關。因爲在錢櫃很多白目都會在包廂玩火這類東西，導致以前會打開，但一而再、再而三地有這樣的客人出現，高層（督導一定也知情）就關掉消防開關。

2.所有的逃生梯內部簡稱（AT,BT,CT,DT以此類推）全部都放有東西。

只有到了有通知要消防檢查的時候才會清空，而且通常逃生梯都會擺放客人離開的垃圾小推車。

3.最可惡的是員工

每個人進來都會有消防安排組，在當下完全都沒有依照每家店分配的職位進行疏散，其實在每一家店集合地點都有一個人員消防配置，但這次林森店員工完全失職到一個離譜，把逃生梯打開就先走，都不知道自己所屬的消防職責嗎？這在新進三個月就會被抽查的，為什麼沒有做？

4.所有的錢櫃表面上說消防檢查都檢查過了。

其實我自己所待的店也不例外！前陣子也是過了消防，最後還是一樣要施工的樓層照常施工，要營業的樓層照常開。我待這麼久也沒有看到因為施工而我們休息，何況最近酒店歇業後，生意大大的變好，從開店就會一直有酒店小姐進來，我們甚至最近開始加班。

最後，我不懂，工班領頭對於公共安全的知識，是不是過於老屁股導致這樣？而林森店的員工自己本身也是大問題，新進來就一定有分發每個人的消防職位，不可能不知道，甚至有的是疏散引導卻跑第一？最扯就是消防總開關，我打著我做錢櫃以來，我完全都沒聽過，我們消防開關從來是關閉的，是經過這次，我們內部才知道消息，原來是這麼回事。

新聞媒體講的完全不是事實，什麼刻意關掉？那是因為錢櫃自己不想再被奧客的行為造成奔波所關閉的。我敢說99%一定是管理有問題跟心態有問題，那1%的奧客，也導致錢櫃會這麼做，才引發更大的災難。

該名網友也提供員工卡，證明自己是錢櫃員工。（圖／翻攝自爆料公社）

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(中時電子報)