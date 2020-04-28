國民黨改革委員會的「財務穩健」小組今天下午開會，召集人曾銘宗表示，今天尚未具體討論到是否下修分攤金額度，初步結論傾向取消中評委主席團主席、中評委、中央黨務顧問的分攤金，改採鼓勵樂捐，另有意在應負擔分攤金的黨職人員中新增黨代表。

曾銘宗說，中評委主席團主席、中評委、中央黨務顧問長期為黨服務，提供建議給國民黨，但缺乏相對應的實權，且過往繳交情形不佳，執行率偏低。黨務人士說，這些資深且對黨有貢獻者向國民黨提建言，但其建議並不一定有執行效力。

對於黨中央預計自今年起，對未繳清該年度募款責任的黨公職人員，由行管會逕送考紀會先予以停權，待繳清後再恢復黨權。曾銘宗坦言，如何落實執行才是關鍵，比如研究定期公佈未繳名單，以及應繳分攤金未繳者，幾年未繳才可動用到停權罰則，並成為未來提名參考基準，但都待進一步討論，另也請智庫蒐集民進黨或其他政黨的做法。

國民黨自2017年實施黨公職分攤金募款責任額制度後，雖然行管會固定每3個月公佈繳交狀況，但真正入賬的分攤金不如預期，2018年、2019年每年中央黨部與地方黨員設定約可進帳1.2億元，但最後僅入帳8千多萬與近6千萬元。

為刺激黨公職人員為黨「開源」，中常委黃敬平日前提案下修黨公職分攤金，其中黨主席分攤金從1千萬調降為200萬，其他類別最高甚至「打1折」，並新增義務副主委也要負責每年1萬元分攤金，當天中常會上，中常委童惠珍更加碼要求國民黨的黨代表，每人每年也要繳交「職務捐」1萬元，黨代表的部分，粗估每年黨庫將進帳2千萬元。

(中時 )