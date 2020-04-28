27歲的「騙扁小子」黃琪，涉及多起詐欺案在法院審理中，28日一早才因案坐輪椅出庭，檢調又查出他今年2月間趁新冠肺炎疫情嚴峻，又與保險業務員蘇立民，佯裝香港首富李嘉誠祕書，向口罩大廠中衛公司詐騙大量口罩，涉嫌詐欺、偽造文書，28日下午兵分14路搜索、拘提黃琪並約談蘇男共10人到案，漏夜訊問中。

黃琪本名黃照崗，16歲因以塔羅牌騙前總統陳水扁，被稱「騙扁小子」，4年前黃為了周姓「前男友」冒名租房、詐取凱基證券手續費優惠、免費試駕奧迪跑車，遭控偽造文書、詐欺等罪。台北地院今早才開庭，坐輪椅出庭的黃琪崩潰痛哭，表示自己被愛情沖昏了頭，為了深愛的男人，才落得這樣下場，「我這輩子已經毀了」。結果今天下午，檢調立即拘提黃到案。

檢調查出，2018年3月，黃琪及蘇男涉嫌偽裝中年婦女聲音，冒充是某台大名醫妻子，打電話到台大計算機中心申請網路電話分機，冒充台大醫師妻子身分，向台大醫院請託、關說不當醫療行為。

今年2月間，2人利用疫情嚴峻之際，又佯稱香港首富李嘉誠的祕書，打電話給製造口罩「口罩國家隊」之一的口罩廠商中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，意圖在疫情期間大發口罩財，還好中衛公司出貨前，曾向李嘉誠祕書查證，才知根本是場騙局。

(中時 )