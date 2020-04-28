洪榮章(中)表示，日前北市錢櫃傳出大火，造成重大傷亡的火警教訓，縣長王惠美指示縣府團隊，組成聯合稽查小組。(吳建輝攝)

洪榮章說，依法營業場所內所有修建室內裝修施工等，都需在開工三天前提報施工中消防防護計畫，未依規定申報者，將依違反消防法嚴懲。(吳建輝攝)

台北市林森錢櫃26日大火，一共造成超過50人輕重死傷，28日晚間彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美，帶領縣府經綠處、建設處、消防局、警察局及衛生局，組成聯合稽查小組，突擊員林市好樂迪、闔家歡及飛碟三家KTV，檢驗業者火災發生時，相關設備能準確啟動，確保民眾生命財產安全。

彰化縣內登記視聽歌唱共有146家，多數為附設KTV小吃部，但本月9日起均已配合防疫庭葉，而縣內設於大樓內類似台北「錢櫃KTV」的則有三家，上週即有進行聯合稽查，今晚則突擊檢查員林市KTV場所，未來將持續針對縣內相關場所進行複查。

洪榮章表示，日前北市錢櫃傳出大火，造成重大傷亡的火警教訓，縣長王惠美指示縣府團隊，組成聯合稽查小組，針對轄內KTV業者進行突擊消防安全檢查，以最嚴格的標準來審查，絕對嚴格執法、絕不寬貸也絕不手軟。

洪榮章說，依法營業場所內所有修建室內裝修施工等，都需在開工三天前提報施工中消防防護計畫，未依規定申報者，將依違反消防法嚴懲，因此呼籲所有業者，都能依法配合辦理，切勿心存僥倖。

(中時 )