發生在今年4月初的駭人聽聞高雄桶屍命案，檢警調查，死者林女疑早在5年前就遭遇害，2嫌吳男及熊女坦承因卡拉OK店盤讓糾紛徒手毆打林女，未料後來林女斷氣，才埋放桶內棄屍，檢方複訊認為2嫌避重就輕，28日依殺人等罪嫌聲押2嫌獲准。

全案經橋頭地院法官訊問後，認被告2人涉嫌刑法傷害罪、私行拘禁罪、殺人罪、損害屍體罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡及勾串共犯之虞，因本件屬重大危害治安案件，對社會影響甚鉅，非予羈押顯難進行追訴，認有羈押之必要，均予以羈押，並均禁止接見通信。

專案小組經由DNA比對，確定被害人為2014年12月14日經家屬報案的高市鳳山區失蹤人口林女，法醫複驗發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處有骨折或挫傷等傷勢，死亡時間初判至少數月，甚至不排除數年以上。

警方調查發現，林女於失蹤前疑似與45歲吳男及53歲熊女因卡拉OK店盤讓事宜起糾紛，且於林女失蹤後，2人形跡可疑，經多日蒐證後，於27日下午搜索2人住處並拘提到案。

2嫌向警方供稱，林女原先答應盤讓鳳山五甲地區的卡拉OK店，也付了幾千元訂金，之後林女反悔不願盤讓，向林女討回訂金時，因一言不合爆發口角及肢體衝突，導致林女身體受傷。

2嫌辯稱，因擔心林女告他們，於是由吳嫌駕駛名下的廂型車搭載熊女，將林女放置後車廂，於楠梓、橋頭地區繞行，途中發現林女斷氣，即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林女屍體裝入大垃圾桶後，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站1號出口對面空地棄屍。

專案小組調查發現，吳男及熊女疑似於2014年12月12日某時，在卡拉OK店與林女發生衝突，林女遭2人毆打，後來死亡；2嫌雖然坦承犯案，但卻避重就輕，並互推對方才是主嫌。

橋頭地檢署檢方訊問後，認為吳嫌及熊嫌涉犯刑法私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪罪嫌，且有逃亡及串證之虞，均向法院聲請羈押。

(中時 )