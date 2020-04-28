中小信保基金28日表示，由於肺炎疫情重創全球航空產業，周二召開「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款信用保證」審議委員會，會中通過華航、長榮及星宇航空三家合計近500億元的融資貸款信用保證。

信保基金指出，這次審議會議由信保基金召集，此次審議由各航空業者出席簡報，對公股行庫及信保基金現場說明；有別於一般授信案件審查，需由業者找銀行逐一洽商，曠日費時，本次由信保基金召集相關行庫及信保基金專業團隊聯合審議，展現超高效率，通過紓困融資信用保證申請。本次台灣銀行承辦之貸款額度400億元，嗣後將以聯貸案方式取代過渡性融資。

信保基金說，為落實企業社會責任，本次審議決議附帶條件，請中華航空公司與長榮航空公司於撥貸後六個月內，提出疫情過後回饋偏鄉、弱勢之特別計畫，報請交通部民航局備查。

由於疫情尚在演變中，交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討，適時提高貸款額度，信保基金將持續配合提供信用保證，協助業者取得維持營運所需融通資金。

(工商 )