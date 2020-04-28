高雄中山工商參加第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽，勇奪中餐烹飪和麵包製作第1名的黃楨媚及劉玉茹，金牌得來不易，他們都是透過後天努力不懈的練習，彌補身材上的劣勢，才在競賽中擊敗各路好手，脫穎而出，9月將前進台北參加全國賽，期許再獲佳績。

勇奪中餐烹飪第1名的黃楨媚，身材纖瘦，去年參加商業類科技藝競賽，因緊張慘遭滑鐵盧，但她憑著不服輸個性及老師鼓勵捲土重來，除了廚藝的技術，平時更勤練伏地挺身和舉重物，剛學中餐時連鍋子都拿不動，現在甩鍋已是輕鬆自如，此次以京都排骨、香酥瓦塊魚、腰果蝦仁及海鮮豆腐等四道比賽菜，道道完成度高，色香味俱全，擊敗群雄。

身材嬌小的劉玉茹，一開始學烘焙，面對比她高的烤箱和沉重烤盤，真的很挫折，加上不是天才型選手，常遇撞牆期，所幸老師循循善誘，原不吃麵包的父親也充當試吃員，如今她做出的土司，父親可以吃掉半條，這次比賽中的起酥麵包是他練習最久也最滿意的作品，麵包表面呈現金黃色澤、口感蓬鬆不油膩、起酥皮擺放位置適中，深獲評審青睞，拿下第1名。

林昭億表示，雖然目前是防疫期間，選手和老師都未停歇，積極訓練和備戰，才能大有斬獲，特別是2位奪得金牌的選手黃楨媚、劉玉茹克服身材劣勢，靠著後天勤奮練習，一舉擊敗各方敵手，期盼9位晉級的選手在9月的全國總決賽能再創佳績。

另外，在西點、美髮等項目也有亮眼成績，此次比賽中山工商總共奪得2金、3銀、1項第4、2項第5及1佳作。

(中時 )