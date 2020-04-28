「323 佔領行政院事件」今天二審宣判。民進黨對於這樣的判決結果今天表示，法院以「煽惑罪」等罪責判決青年學子有罪，已明顯違背國民期待，脫離民主價值常軌，民進黨高度遺憾，也聲援並支持相關當事人爭取應有權益。

民進黨在臉書發文表示，2014 年的318運動和323佔領行政院事件，都是「反服貿運動」（亦稱太陽花學運）的一部分。儘管距離今天已有6年之久，然而這個事件對於台灣的民主發展、社會共識的再凝聚，至今都有深厚而別具意義的影響。

民進黨指出，這場運動捲起的公民意志及國家共同體的醒覺，讓台灣免於走上國民黨一黨設定，並且拒絕社會對話的傾中路線，國家的命運就此轉機。年輕學子們發起的這場運動，標誌民主發展上的另一段進程，絕對不是單純的法律事件！

也因為如此，2016 年蔡英文總統上任後，時任行政院長的林全一上任就撤銷了江宜樺院長時期所有對青年學子們的刑事告訴，因為「太陽花學運訴求，已成為社會普遍的共識」；同年，對於 318 案，臺北地院與臺灣高院也分別依「公民不服從」和「言論自由」，判決無罪。

民進黨認為，323 佔領行政院事件的相關判決，法院以「煽惑罪」等罪責判決青年學子有罪，已明顯違背國民期待，脫離民主價值常軌，民進黨高度遺憾，也聲援並支持相關當事人爭取應有權益。

(中時 )