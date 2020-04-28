「教育部紓困格局太小！」行政院28日召開紓困振興記者會，由教育部報告運動產業、社區大學、學生貸款等紓困措施。有大學行政高層表示，對於上述方案沒有意見，但教育部以部會的高度不應該只看這類小事；現在私立大學的陸港澳生源斷絕，國立大學苦於沒有碩博士生做研究，新南向也走不下去，大家都不知道今秋新學期該怎麼走，焦慮得不得了，不知道教育部為何先去處理社區大學這類旁枝末節？希望教育部要拿出最高教育行政部門的眼界和政策。

一位北部私立大學行政高層表示，自從疫情發展以來，教育部只管提供防疫物資以及延期開學、宣布遠距教學等防疫措施，但是卻狠打大專校院兩次臉，一次是2月3日宣布暫緩陸生來台，另一次是2月10日宣布隔天起暫緩港澳生來台。

這位行政高層表示，2月3日那次教育部次長召集將近200位大學校長、教務長討論陸生入境後自我管理事宜，不料當天稍晚中央流行疫情指揮中心卻拍板「陸生暫緩來台」，讓很多大學校長覺得「那之前幹嘛開會」；2月10日那次更荒謬，宣布當天午夜之後港澳生就不能來台。

他表示，事實上澳門疫情至今不到50例確診且0死亡，控制得比台灣還好，很多澳門生都很不滿為何被「連累」？甚至連本地生都覺得禁止陸港澳生入台的政策有針對性。

另一位國立大學受訪者表示，不知道教育部為何先去處理社區大學、學生貸款，不是不能做，但相較於陸籍碩博士生不能來台，教育部做的都是非常不重要的旁枝末節。尤其現在台灣學生不讀博士班，很多研究人力都仰賴大陸生，他們表現都非常好。現在因為疫情暫緩陸生來台，又延長轉機、入境等禁令，外籍生也擔心回母國一趟之後回不了台灣，可能因此就不繼續在台學業，從學術交流來說都是很大損失。「紓困不只是金錢的部分，人才的缺口也需要紓困，這是我們更擔心的全局！」

受訪者表示，新南向有語言問題、文化問題，所以不如陸生容易銜接；其實新南向的問題以前就存在，只是現在因為陸生不能來而更凸顯。校內有學生考上陸校碩博士班，陸校學院是每周給通知，包括有沒有新的安排、是否分批回來等等的指示；反觀台灣的教育部，看不到指標性的政策和說明，各校都不知道今年秋天開學時該怎麼辦。

(旺報 )