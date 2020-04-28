在全民抗疫的大環境中，東森購物持續關心全體會員健康，也鼓勵會員適度運動，增加抵抗力抵擋病毒威脅，4/29 (三) 15:20東森購物首度引進阿瘦集團旗下品牌BESO，帶給會員更豐富多元的購物選擇，更祭出母親節檔期超值優惠，首賣「時尚輕機能繃帶鞋」，超值東森價1,480元，下單再回饋東森幣20％，讓媽咪穿出年輕自信。

阿瘦集團旗下年輕女鞋品牌BESO源自於西班牙文「KISS」，成立於2005年，延續阿瘦集團對品質用心的堅持，以繽紛多彩亮麗的設計，呈現細膩溫暖的手作質感，亮眼的外型與活潑的設計感，滿足現代女性的穿搭需求，堪稱運動休閒最佳選擇。BESO首度進駐東森購物，看準母親節檔期首賣「時尚輕機能繃帶鞋」，時尚造型不僅讓媽咪更年輕有自信，寬版交叉彈性帶與免綁鞋帶的穿脫設計，也讓運動更隨時隨地、隨心所欲。

東森購物BESO時尚輕機能繃帶鞋運用頂級飛線科技360度編織技術、採無接縫一線到底設計，鞋口2cm加寬親膚襪套與雙層鬆緊設計，全包覆緊密貼合不鬆脫，整體活潑休閒又不失時尚感。鞋墊採用皮革與一體成形材質，更兼具吸濕透氣特性，搭配MOD超輕量減震大底，前Q彈、後吸震，200g超輕量，讓媽咪大步走也能省力無負擔。

東森購物母親節優惠大放送，BESO時尚輕機能繃帶鞋首賣，共有黑、灰兩色，超值下殺34折，東森驚喜價1,480元，更回饋20％東森幣，4/29 (三) 15:20-16:00可鎖定東森購物CH46。

隨著母親節即將來到，東森購物推出多檔優惠寵愛媽咪！即日起至6/1 (一) 止，於東森購物網 ETMall消費滿3,000元即可登記送300元折價券，3C、服飾、美妝與保健食品等更陸續推出會員專屬好康！母親節正檔期間，即日起至5/11 (一) 專櫃香氛感恩回饋3折起，全站超值加碼消費滿5,000元登記送600元折價券，更享不限金額消費登記抽Dyson豪禮，最大獎Dyson Pure Cool 智慧空氣清淨機涼風風扇等你帶回家。

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