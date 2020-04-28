編舞家林宜瑾（前排左一）學習北管音樂，編創作品《吃土》，以舞蹈表現北管的鑼鼓點節奏與律動感。（壞鞋子舞蹈劇場提供）

鑼鼓喧天的北管音樂，只能出現在廟會嗎？編舞家林宜瑾近期以北管音樂編舞，推出作品《吃土》，她表示，「北管音樂的鑼鼓點節奏，讓我找到特別的身體律動感，那不是儀式，也不是廟會，而是從台灣這塊土地長出來，一種民間生活的態度。」

林宜瑾表示，她在高中時期，和父親一同整理爺爺遺物，在抽屜發現一本北管音樂使用的工尺譜，令她驚訝，這件事一直放在她心裡，「原本以為爺爺的工作是務農，從來不知道爺爺年輕時在閒暇之餘，會和三五好友演奏北管音樂，但他從來不提，可見這對他來說，是稀鬆平常的事情，就像現代人聽流行搖滾樂一樣，但我們現在，卻越來越少聽見北管音樂，讓我想做作品，從北管樂的即興感覺，找到身體表現的新可能。」

林宜瑾歷年來的舞作，多取材台灣元素，像是《泥土的故事》，是從台灣人熟悉的髒話「幹」字，體會罵髒話時，身體的力道從何而來，進而找到身體的表現力度。此外，林宜瑾從民間宗教傳統儀式牽亡歌的舞動方式，觀察到螺旋狀的舞動方式，因而發展一連串舞作《彩虹的盡頭》、《虹Khing》和《渺生》，其中《虹Khing》曾登上亞洲最大型的藝術展會日本橫濱表演藝術展會（TPAM）演出。

林宜瑾表示，《吃土》的舞作名稱，更加符合她長年的創作理念，「人會餓到要吃土，代表對生存的渴望；第二個涵義，則是對藝術的渴求，還有渴望從台灣這塊土地，找到編舞的養分。」

林宜瑾表示，她在了解北管音樂的過程，發現北管就像爵士音樂一樣，有即興表現的空間，「如果我們用西方舞蹈訓練正規的一二三四數拍子方式，會無法以北管音樂跳舞，必須順著北管音樂的彈性和鑼鼓點節奏，加上使用的官話、閩南語語韻，表現身體的律動性，那也是一種順應生活而來的態度。」

《吃土》場上預計有5名舞者和3位北管樂師，運用樂器有鈔、鑼、小鼓、嗩吶等，並將使用電子音樂，融入現代感，林宜瑾表示，「舞者將和北管音樂共舞，從身體的動能和音樂一起共鳴。」

(中時 )