北韓領導人金正恩盛傳健康出了大問題。有消息指出他在考察時心臟病發，中國大陸還派遣醫療團協助治療，在心血管手術之後已陷入病危。也有韓國媒體報導，金正恩是在參觀飛彈發射時發生事故。無論真相如何，由於金正恩嗜吃高熱量肉類美食，而且每天抽菸喝酒，加上他的體重超標、又有高血壓和糖尿病，心血管問題早就成為他的健康隱憂。

心血管疾病指的是心臟與血管的疾病，主要是血管阻塞致使血流不順，包括冠狀動脈症候群、中風、高血壓性和風濕性心臟病、動脈瘤、動脈阻塞等疾病。成因包括：家族病史、肥胖、慢性病、抽菸、年齡和季節變換等因素。

36歲的金正恩正值壯年，但他面臨的心血管疾病風險，6項成因就中了4項。

國內外研究都指出，步入中年之後，身體的新陳代謝趨緩，是心血管疾病好發的階段。男性通常是40歲、女性是50歲，如果能提早10年就開始管理血壓、血脂、和血糖等三高數值，較能確保老年的健康品質。

美國國家心肺研究所的研究也顯示，成人若從20、30或40歲就開始肥胖，累積肥胖的時間愈長，中年以後得到心臟病或中風的機率就會愈高。

一旦心臟出問題，就會出現許多不適症狀，稍微一動就喘不過氣來、覺得體力差容易累，久而久之也對心理造成衝擊。

金正恩祖父子三代都有高血壓、糖尿病和心臟疾病的問題。金正恩的父親金正日、祖父金日成，都因為心臟病而去世，去世的年紀都在老年，分別是70歲和82歲。

金正恩過去5年以來的體重暴增約40公斤，170公分的身高，體重達130公斤，BMI超過40。一般成人BMI標準超過27就屬肥胖。美國《新聞週刊（Newsweek）》曾指出，金正恩身材像吹氣球，吃太多艾曼塔起司（Emmental）和肉類是主因。《紐約郵報（New York Post）》也報導，金正恩在2012年曾因為體重過重而導致膝蓋受傷，還必須接受手術治療。

金正恩嗜吃紅肉、魚子醬、鮪魚壽司、菸酒不離身

金正恩和父親一樣都是美食主義者，無肉不歡，兩人尤其愛吃鮪魚腹。根據金正日的御廚藤本健二（Fujimoto Kenji）透露，兩父子喜歡的鮪魚腹部位是「愈油愈好」。

金正恩更嗜吃紅肉，經常在晚餐大啖富含油花的神戶牛，導致他的腰圍不斷變粗。

日本和牛神戶牛，以物稀價昂著稱。分布均勻的油花烹調後，豐厚的脂肪讓肉質細膩、入口即化。（圖片來源：pixabay）

他也酷愛義式臘腸披薩。1997年擔任金氏家族首位義大利御廚費蘭尼斯（Ermanno Furlanis）透露，金正恩父子最喜歡吃的披薩配料，是各式各樣的臘腸火腿蓋滿整張披薩。披薩的高熱量和高鈉含量，正是慢性疾病患者的飲食大忌。

金正恩父子也都是嗜酒人，金正恩一餐可喝掉2瓶香檳，每年花在買香檳、紅酒、威士忌和干邑白蘭地的費用超過9億台幣，英國《都會報（Metro）》也報導，金正恩為了確保男性雄風，固定喝蛇藥酒。

金正恩也是大菸槍，媒體經常拍到他菸不離手，抽的是法國時尚大師聖羅蘭設計的YSL香菸。他也喝咖啡成癮，最愛巴西咖啡豆，每一年買進的咖啡達72萬磅，價值超過台幣2千8百萬元。

50歲之後的飲食，以優質蛋白質為優先，碳水化合物可減少比例。（圖片來源：pixabay）

健康飲食與生活習慣，並維持標準體重，是現代的養生之道；在封閉未開化的北韓，仍保有「肥胖是富貴象徵」的舊觀念。外界臆測金正恩以相撲選手的身材為傲，因為「只有領導人才能品嚐源源不絕的異國美食。」

其實中年後的飲食不必刻意減掉熱量，但要減少碳水化合物的比例，並增加豆類、白肉魚、蛋白等蛋白質攝取，可以降低心血管疾病的風險。

(中時電子報)