未來幾個月，歐洲央行將擴大緊急債券購買規模，增加經濟支持力度。歐洲央行行長拉加德預計今年最多可能萎縮15%。受訪者中有四分之一，預計歐洲央行最快可能於4月召開政策會議時，擴大抗擊疫情的購債計劃規模。大部分則認為該措施將在9月之前問世。

歐洲央行措施推出的時間和擴大的規模，可能取決於政府願意支付多少資金。歐洲領導人通過了5400億歐元（5800億美元）的計劃，來應對新冠病毒的短期衝擊，但是未能商定較長期的重建計劃。經濟學家們預測，7500億歐元的緊急計劃將進一步擴大5000億歐元，今年所有項目的總計購買規模將超過1.5兆歐元。

Global Alliance Partners經濟顧問Alastair Winter表示，歐洲央行必須以某種方式守衛歐元，這是要傳達不要驚慌的訊息，但實際上就是驚慌失措。知名外媒經濟學家認為，歐洲央行預計經濟可能會比上次會議的預期出現嚴重得多的萎縮。這需要其立即採取行動。

高盛分析：歐洲央行料加大刺激措施力度，鑒於缺乏強有力的財政政策行動，歐洲央行本周將加大其緊急刺激措施的力度，以對抗冠狀病毒大流行的經濟衝擊。包括Jari Stehn和Alain Durre在內的策略師表示，歐洲央行管理委員會在週四舉行會議時，可能會將其大流行病緊急購買計劃（PEPP）的資產購買規模增加5000億歐元（5420億美元），這將有助於支持意大利和西班牙的債券，並且仍留有購買「大量」歐元區核心國家債券的空間。

(中時電子報)