美國的新冠肺炎疫情重災區紐約市，26日傳出1名女性急診部主任醫師，疑不敵工作壓力在家中自殺，送醫不治。當地急救醫療服務負責人當晚透過電郵，向其同院醫護公布女醫死訊，但未交代死因；醫院及警方均發布聲明，讚揚死者是抗疫英雄。

49歲死者布林（Lorna Breen）任職曼哈頓的紐約長老會艾倫醫院，該院收治多名確診患者。她先前在工作期間染疫，康復後重回工作崗位，約10天後又被醫院送返維吉尼亞州夏洛茨維爾市地家中休養，最終在周日自殺身亡。據悉她性格外向，是虔誠基督徒，受同事尊敬愛戴，與家人關係親密，每周還會在護老院做義工。

布林的父親指，她沒有精神病史，但回憶布林最後一次與他交談時，表現冷漠，又突然向他描述醫院垂死的染疫病人，來不及被抬出救護車，就已奄奄一息。他受訪時悲傷地表示：「她試圖做好自己的工作，結果卻被工作害死了。」

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )