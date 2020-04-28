澳洲日前提出對新冠病毒展開國際性的獨立調查，但中國大陸駐澳洲大使成競業威脅稱，調查可能遭到大陸民眾的經濟抵制。澳洲外長與內政部長對大陸傳達的立場表示失望，同時重申澳洲政府立場不變，因為調查「不僅符合澳洲利益，也事關全人類的福祉」。

據《德國之聲》報導，大陸駐澳洲大使成競業日前警告，若澳洲堅持獨立調查，大陸將對澳洲產品和旅遊業進行抵制。澳洲廣播公司（ABC）今（28）日引述澳洲貿易丶旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）的話說，澳洲對大陸的言論表示失望，並重申澳洲政府立場不變。

伯明罕說：「澳洲並不會因為經濟脅迫或恐嚇，而改變我們的國家安全政策立場，更加不會改變我們對重大公共衛生政策的立場。」他同時證實，澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書長孫芳安（Frances Adamson）已就此事致電駐澳洲大使成競業。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）27日也發表聲明強調，提出獨立調查是「原則性呼籲」，告誡大陸不要試圖「經濟脅迫」。澳州衞生部長亨特（Greg Hunt）則指出，新冠疫情是全球性災難，不進行調查反而相當奇怪，「這不僅符合澳洲利益，而且關乎全人類的福祉」。

澳洲政府近日多次呼籲國際就新冠疫情進行獨立調查病毒源頭，以及大陸早期的抗疫手法，引起大陸官方強烈不滿。

《澳洲金融評論》（The Australian Financial Review）在頭版刊登大陸駐澳洲大使成競業的專訪，他批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求調查是政治操弄，為了配合美國。他又形容推動調查是「危險的」，澳洲不會得到他國領袖支持。他警告說，若澳洲堅持發起調查，可能引起大陸消費者抵制澳洲產品和旅遊業，大陸的家長也會重新考慮是否送孩子到澳洲留學。

報導說，目前除了能源出口，教育和旅遊業是澳洲最大的輸出產業，而中國大陸占了最大市場。

(中時電子報)