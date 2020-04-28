錢櫃惡火練台生「踹共」 羅友志籲張雅琴說公道話

錢櫃KTV台北林森店大火釀成5死、1命危，錢櫃今（28）日下午5點召開重大訊息記者會，不過，練台生未出席記者會，由錢櫃高層出面致歉。張雅琴晚間於節目中特別回應有人叫她吠兩句來看看一事，她反笑說：「要吠很難呀，我不是狗呀」。

名嘴羅友志27日於臉書上表示，台北市林森北路錢櫃大火，不幸帶走5條人命，要趁錢櫃大火修理柯文哲？羅友志直說「政治責任要有先來後到規矩，要趁錢櫃大火修理柯文哲？去，到我後面排隊去！少在那邊！」羅友志點出應該要要先修理的4件事，最後一點還直接點名張雅琴嗆聲：「有種像我們一樣，晚上吠兩句來看看？」

羅友志的嗆聲，張雅琴看到了，她28日晚間於節目中特別回應，她說「有人還叫我說要吠兩句來看看」，她拿出字板「要吠很難，勇敢正直用說的」，她並回一句說：「我不是狗呀。」

錢櫃今開記者會說明，全台所有門市分店總共17家，暫停營業一周，會重新檢討消防設備、員工教育訓練等。錢櫃表示會發放100萬元給罹難者，幫助家屬處理後事，並且表達至高的歉意。

羅友志最後一點還直接點名張雅琴嗆聲：「有種像我們一樣，晚上吠兩句來看看？」(圖/摘自羅友志 友話直說FB)

(中時電子報)