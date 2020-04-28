金曲台語歌王洪榮宏將推出全新專輯《腳步慢慢》，有感於新冠肺炎疫情肆虐，洪榮宏反思，在這個鞠躬盡瘁的社會裡面，大家腳步太匆忙，也沒有想得太遠，所以在這個時間點上，剛好是一個可以靜下來沉思的時刻，而新專輯就是反映他現在的內心狀態。

洪榮宏提及了一段他很喜歡的話：「凡事都有定時，進有時，停有時，休息也有時。」他認為每件事情都有時機，不論是前進或是停下來休息，就像每年固定會回饋歌迷的全台巡迴演唱會，今年因為疫情也決定暫緩，再加上發片前身體有點小狀況，更讓他體會到現在應是慢下腳步、沉靜下來的時刻。

洪榮宏也希望台灣人可以穩住自己的步調，更加關心身邊的人以及自身的健康。綜觀全世界的疫情，洪榮宏也轉變人生觀，減少了許多外在追求，慢下平常生活緊湊的步調，更加專注在製作音樂上。而他這次發片洪榮宏除了是歌手外，也身兼製作人一職，不論在挑歌、後製、MV拍攝，甚至專輯造型上他都親力親為，只為呈現最好的作品給一路上疼愛他的歌迷朋友。

(中時 )