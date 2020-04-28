東森新戲《姊妹們 追吧》現正熱播中，張允曦（小8）在劇中變身拼命三娘，為償還前夫的巨額債務到處打工賺錢。28日播出最新劇情中，小8終於下定決心忘卻渣前夫，註冊交友軟體一天相親四男，還當面怒潑爛桃花滿臉水。小8笑說這場戲是開拍第一天拍攝，且對上四個男臨演，讓她緊張到不行，甚至要對其中一位演員大罵、潑四五次水，讓她很不好意思。

小8已改先前一貫的輕便褲裝造型，穿上粉嫩飄逸的長洋裝，跟周詠軒有曖昧互動，疑似因此展開新桃花。她笑說這是她戲裡第一次穿得那麼漂亮，還終於跟帥哥有親密互動。「可能就是我害羞開心的樣子太真實，沒想到每個畫面幾乎都拍完就過，這場戲拍得超快！我整個超捶心肝，還想說早知道表現差一點，還能把難得的粉紅泡泡演久一點。」

劇中與她相依為命的女兒吳以涵，近年也因戲劇表現亮眼，在新生代童星中備獲關注。年紀小小便能發揮自然演技的她，竟在4歲半左右就訂定志向而踏入演藝圈，當時一邊唸幼稚園，一邊跟著媽媽到處試鏡拍廣告，當時基本上一天一場試鏡，通告多時甚至曾一天趕2到3場，連媽媽都佩服她的熱情。

小小年紀便出道的吳以涵，不論初次試鏡、拍廣告，甚至在綠幕面前僅靠情境拍攝都不怯場。此次和小8飾演相依為命的母女，27日劇情中她抱著小8，說道「寶貝不哭」，戲外卻成了「超忘年閨蜜」。兩人不但無話不談，小8還會跟吳以涵傾訴心事，笑說她有時覺得吳以涵比她還成熟。

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)怒對相親對象潑水。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)決定忘記渣前夫認識新對象。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》吳以涵跟張允曦(小8)飾演母女。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》吳以涵在近期戲劇作品中表現亮眼。（東森電視提供）

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