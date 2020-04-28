昨天輸球的南投縣新街國小今天在國小硬式聯賽對上苗栗縣福基國小，在隊長松宇軒貢獻長打又登板後援帶領下，以7比5獲勝，不但勝場數開胡，也保住晉級希望。

新街昨天7比11敗給龜山國小，今天面對福基必須全力搶勝，福基1局下靠著2安打先馳得點，不過新街在3局上利用保送、失誤開啟攻勢，隨後松宇軒跑出右外野場內三分全壘打清壘，福基在3局下則藉著范聖恩中外野場內兩分砲追平。

雙方你來我往，4局上新街廖品硯、伍聖銘、吳宇哲連續敲出安打攻進2分，福基同樣在4局下有所回應，林睿靖的二壘安打再度將戰局扳平為5比5，新街在5局上又是松宇軒跳出，三壘安打帶動得分攻勢，下半局再接替先發投手楊沅蒼登板，鎖住最後兩局沒有失分，加上新街6局上以保送追加保險分，拿下最後勝利。

松宇軒無疑是球隊今天獲勝關鍵人物，擔任開路先鋒的他單場3打數2安打，另獲1次保送，兩支安打都是長打，並登板後援2局賞出3K無失分，新街總教練紀俊麟表示，松宇軒原本就是球隊攻守重心，在國小層級相當突出，力道、跑壘更具國中水準，加上剛打完強度高的TOTO盃選拔賽(小馬)，狀況都維持得很好，「入選小馬國手當然對他的自信心加分不少，他跟陳柏安打完選拔賽後都有相當大的成長。」

松宇軒說，自己投球、打擊都喜歡，更喜愛當捕手，打完TOTO盃後覺得自己投球變準，進步多，「國小畢業前希望可以當國手、幫球隊聯賽打到4強。」

松宇軒是布農族的孩子，來自南投縣信義鄉羅娜村，從小學四年級開始打球，他說，打棒球學到運動家精神，態度要積極，知道怎麼生活管理，最喜歡中信兄弟彭政閔，「他的精神、態度值得學習。」

(中時 )