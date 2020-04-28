國防部今天召開「三軍總醫院創新研發獲國際發明獎」成果說明記者會。
國防部表示，三總積極研發與創新，今年由護理部高啟雯主任帶領護理創新團隊研發的兩項專利照護用品「翻身起身輔助墊（發明人：三總護理部督導長潘玉玲、國名醫學院衛勤訓練中心主任羅子評）」及「魔藥匙（發明人：三總心臟血管內外科加護中心護理師王思瑩）」，參加第23屆俄羅斯阿基米德國際發明展暨競賽，分別獲得金牌獎、銀牌獎。
參賽的國家共有台灣、俄羅斯、南非、瑞典、阿拉伯聯合大公國、克羅埃西亞、波蘭、捷克、印尼、馬來西亞等25個國家，共有520件專利作品參賽。
三軍總醫院護理創新團隊所研發的「翻身起身輔助墊」及「魔藥匙」兩項專利照護用品，獲國際肯定。該輔助墊是一款可取代現行翻身用的布單、床單或人力徒手的動作。可協助長期臥床者於翻身、起身或坐椅時移位的使用，符合人體力學能達到省力、安全、舒適，也可依使用者體型需求，設計出不同的款式。
獲得銀牌的「魔藥匙」，將磨藥棒設計轉接頭，結合藥匙、磨藥棒兩端交互使用，使用具延展性的橡膠或矽膠材質，方便使用不同粗細的磨藥棒，由於藥匙固定在側邊而非杵正中央，實際使用於臨床實務中平均縮減磨藥時間33.37％，大大縮短護理工作時間，並避免藥匙掉落或遺失。
創新團隊更研發「口罩配戴器」，可配合口罩彈力繩將其固定在後腦勺後，避免長時間佩戴下造成不適。也運用3D列印技術，改良國外防護面罩，加裝轉接頭、過濾用品，讓面罩防護力大幅提升。
(中時 )
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