台灣口罩產能不斷擴增，繼本周日產能平均1700萬片後，經濟部長沈榮津今又表示，預計徵購民間22條產線口罩，5月中讓口罩日產能再達1900萬片。不過如此已逼近口罩心臟熔噴不織布原料供應上限。經濟部表示，可能協調民間多增購1台熔噴機，生產原料，保留衝破2000萬片產能空間。

國內口罩產能目前充裕，除政府拿口罩做外交外，也開放民間透過健保快易通APP對外捐贈做人道援助。沈榮津今接受廣播節目採訪指出，只花3個月就讓口罩國家隊的92條產線全部開通，本周口罩日產能已經達到1700萬片。經濟部計畫徵用民間新增的22條產線，預計5月中就達到每天1900萬片產能。而且機器如運作順利，產能可望再往上提升。

經濟部表示，民間22條口罩產線是自己跟製造廠商添購，並非國家出錢，目前正陸續進廠中， 1900萬產能會在5月中旬後開出。

不過口罩最重要的心臟熔噴不織布，目前國內原料最多只能到2000萬片，下月中後幾乎快到上限。經濟部表示，未來是否再提升產能破2000萬片，取決於中央流行疫情指揮中心需要。口罩數量要衝高，只要核心熔噴不織布足夠就沒問題。目前國內日產約18公噸，要再衝高會有不足。已跟生產熔噴濾材PP(聚丙烯)大廠台塑溝通，可以增產沒問題，但需要設備。正在協調民間多增購1台熔噴機，以多生產出2噸熔噴濾材，多出製作200萬片空間。

(中時 )