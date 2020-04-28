國內新冠肺炎防疫再傳捷報，台灣今（28日）再度無新增確診個案，締造連續3天零確診，此外也達成國內連續16天無本土確診成績。不只有指揮中心送龜苓膏慶祝，網上也一片歡聲雷動，慶祝「嘉玲（+0）」又出現了！同時，今日「解隔離」的人數也讓大家驚艷，網見這數字直呼「好猛」！

在今天，中央流行疫情指揮中心對抗新冠肺炎疫情成立滿百日，繼續創下「零確診」佳績，連續3天國內確診數仍在429例、6例死亡，不少人都對這「台灣奇蹟」感到亢奮。不過有網友點出另一個亮眼成績也非常值得慶祝，那就是解隔離的人數。

疾管署公布，截至目前為止，解除新冠肺炎負壓隔離人數為307人，相較昨日又再新增17人，PTT網友細算發現，在現有429例確診者中，扣掉6例死亡個案，再扣掉307位解隔離確診者後，現有病例僅剩116例，307/429＝治癒率高達71%。

台灣解隔離人數不斷上升，正意味著現有確診者不斷被治癒並逐漸康復，目前現有病例116位，眾人已經開始期待，5月後負壓隔離人人數可以低於100例。網友表示，「解隔離衝啊！拼五月份active cases（現有病例）降百例以下」、「有點想哭，307解隔離」、解隔離+17好猛，治癒率upup！」、「相關人員都辛苦了！勤洗手不亂跑一起加油」。

(中時電子報)