新冠肺炎疫情在全球蔓延，目前外界所知疫情最嚴重的國家包括美國、義大利、英國等，但其實拉丁美洲的狀況也非常不樂觀。外媒報導，雖然巴西官方宣稱全國目前約「只有」6萬多人確診、4000多人死亡，事實上該國可能已有逾百萬人感染。

由於號稱「巴西川普」的巴西總統波索納洛堅持，新冠肺炎就像小流感，沒有必要採取嚴格的限制措施，否則國內經濟將會崩潰。美聯社刊登報導預測，下個潛在的疫情核心不會在印度、土耳其、俄羅斯，而是會在巴西。

擁有2億多人口的巴西疫情持續升高，里約熱內盧和至少其他4個主要城市的專家紛紛警告，當地的醫療系統早就不堪重負、瀕臨崩潰。同時，跡象顯示，巴西有越來越多民眾感染新冠病毒後在家中去世。

此外，由於新冠病毒檢測能力不足，且很多非重症患者並未前往醫院就診，因此巴西的實際感染人數可能遠高於官方統計數據。

科學家認為，在不久後的未來，巴西可能會有超過100萬人感染新冠病毒，接下來地處南半球的巴西即將進入冬季，這也可能讓呼吸道傳染病更加猖獗。

(中時 )