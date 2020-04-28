台北市林森北路錢櫃KTV26日一場嚴重火災奪走5條人命，其中926包廂是死傷最慘重的包廂，有1男1女死亡。有網友在臉書PO出與朋友的對話，當時朋友就在926包廂，當下根本不知道整棟大樓已起火，是經由朋友傳訊息通知才知曉事態嚴重，但當下無法直接逃出來所以請他告知消防員還有人被困在926包廂內方才獲救。

有網友在臉書「爆怨公社」曝光926包廂受困者和外界求救的對話紀錄，圖中可見有人正要進入錢櫃時便已經能從外部看到整棟大樓起火燃燒，於是傳了外面濃煙密布的影片給正在926包廂的朋友，朋友當下才知道發生火災，但卻已來不及逃生，只好傳訊請對方通知消防員他們在926包廂，且急躁地表示「很嚴重，我們走不開」、「請他跟消防員說，我們在926」、「煙已經快滿了，我們要沒氧氣了，大約剩7分鐘」，可見當時情況相當危急。

錢櫃大火時，926包廂人員對話 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

慶幸的是，最終消防員有趕到926包廂順利撲滅火勢並救出受困者，當事人也趕緊跟朋友報平安，表示「我們包廂都沒事，都還安好，926是我們後來去避難的包廂，我知道好像有人休克，原來走了喔…阿彌陀佛，因為我們也都在926」，原PO也相當氣憤表示「覺得錢櫃這次疏失真的很嚴重」。

9樓受困者透過朋友告知才知道失火，但已來不及逃生。

網友看到貼文紛紛留言「好恐怖，生死一瞬間」、「我第一個念頭是員工應該是最能了解狀況的人，可是好像從頭到尾都沒有盡到通知疏散的責任，但警報跟灑水系統被關閉這個絕對是最可惡的」、「天啊！幸好有朋友通知幫忙，人平安就好」。

926包廂獲救，但有人休克送醫。

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(中時電子報)