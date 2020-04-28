新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣防疫從最早面臨來自大陸疫情威脅、國外案例入侵、到自家海軍磐石艦官兵發生群聚，雖一度非常緊張，但在中央與各地方政府努力下，己逐漸穩住疫情，近日更是連三天0確診。

《中時電子報》舉行網路投票，請問網友，經過幾番波折後，你認為六都市長防疫，至今誰表現最好？

截至28日晚間9時許，高達有9703人投票，有8873票、佔總投票數91％的票數認為高雄市長韓國瑜做得最好，其他五都首長在60票到350票之間。

(中時電子報)