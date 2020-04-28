邱琦雯熱愛旅遊，也會把旅遊過程中遇到的人事物當做日後工作上的素材，她在疫情爆發之前，曾到古巴老城，為濃厚異國風情深深著迷，當時還曾被一張照片吸引，一位穿著工裝、叼著雪茄的帥氣男子照片掛在紀念館的牆上，她直接驚呼：「這男人好帥！」當時不知牆上這號人物是誰，只覺得這男人把工裝穿得很帥，詢問下才知那是當地革命英雄「切格瓦拉」。

她回台後不斷上網搜資訊搜尋更多的照片欣賞，邱琦雯笑說：「我從沒追星經驗，竟然會這樣搜尋一個男人的照片。」她還加碼透露，早就被切格瓦拉的高顏質給電暈了。

邱琦雯拍攝酷帥造型服飾。（艾迪昇提供）

邱琦雯會如此著迷是有原因的，原來她在為最新款服裝設計尋找靈感，這趟旅程也讓她汲取所見所聞，將其延伸至服裝設計元素中，推出女性「工裝式套裝」，邱琦雯強調說：「當時真不清楚這號人物是誰，只覺得他有一股不輸好萊塢男星的帥氣性格，事後Google才知道他的背景。」她害羞表示，儘管在旅程途中沒和此類型男生相遇，不過如果某天身邊出現「同款」的男性朋友，似乎能試著約會看看，「如果對方的類型像切格瓦拉，比我帥的話可以呀。」

邱琦雯認為女生的造型可以千變萬化，「不一定要蕾絲或裙裝才算女生造型，梳起油頭穿個褲裝也能是千變女郎」，而在拍攝新款「工裝式套裝」宣傳照時，在攝影師專業引導下，她擺出眾多帥氣POSE，令現場工作人員大喊：「帥喔！再試一個更酷的表情。」事後檢視拍攝成果，她也驚訝地說：「原來我也可以那麼Man喔？」媽媽看她工作側拍照片，也說「還是這種衣服(工裝)適合妳」，令她哭笑不得。

(中時 )