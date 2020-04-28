肺炎疫情重創全球航空產業，客運量急速衰退，為快速落實政府緊急紓困航空產業政策，協助我民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業維持營運，中小企業信用保證基金（簡稱信保基金）召開「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款信用保證」審議委員會，通過華航、長榮航及其所屬集團企業，以及星宇航空，合計近500億元融資貸款信用保證，也是全球首件航空業紓困融資保證。

信保基金表示，這審議會議為信保基金召集，交通部為力挺航空產業，政務次長黃玉霖也到場致詞。審議會由交通部航政司司長葉協隆、經濟部中小企業處處長何晉滄、六大公股行庫資深副總經理等擔任諮詢委員，全力落實行政及公股團隊一體紓困的精神。

信保基金指出，這次審議由各航空業者出席簡報，對公股行庫及信保基金現場說明，且有別於一般授信案件審查，需由業者找銀行逐一洽商的曠日費時，調整為信保基金召集相關行庫及信保基金專業團隊聯合審議，大幅提高效率，並通過紓困融資信用保證申請。

這次台銀承辦的貸款額度400億元，隨後再以聯貸案方式取代過渡性融資。信保基金說明，為落實企業社會責任，審議決議附帶條件，請華航與長榮航於撥貸後6個月內，提出疫情過後回饋偏鄉、弱勢的特別計畫，報請交通部民航局備查。

信保基金強調，由於疫情尚在演變中，交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討，適時提高貸款額度，信保基金也將持續配合提供信用保證，協助業者取得維持營運所需融通資金。

(工商 )