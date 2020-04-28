全球能源巨擘英國石油公司(BP-UK)公布最新財報，第一季稅後淨利為7.91億美元，雖然優於市場預期，但與去年同期比較大減近67%。英國石油公司認為現在正處於非常糟糕的環境，也難以猜測何時能解決石油市場的供需失衡。

英國石油公司執行長魯尼(Bernard Looney)表示，市場正面臨需求及價格暴跌的不確定性，從需求面來看，他認為，今年第二季全球需求將減少每日約1600萬桶，大約是2008年金融危機需求減少的5倍之多。面對疫情衝擊需求，石油庫存又持續上升，魯尼也坦言難以預測當前的供需失衡何時能解決。

據CNBC報導，英國石油公司公布第一季稅後淨利7.91億美元，小幅優於分析師預期7.74億美元，年減67%，而受到油價崩跌衝擊，其公司債務也升至514億美元，負債資本比達36%，創下近8年來最高記錄。

不過值得投資人慶幸的是，即便財報表現不佳，公司股價也已在今年內重挫35%左右，但英國石油公司仍決議配發每股10.5美分的股利。

(中時電子報)