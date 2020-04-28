4月25日，是義大利的「解放日」，其實就是義大利投降同盟國的日子，在這一天，義大利擺脫了法西斯主義與納粹徹底切割。今年是解放日75週年，義大利空軍的三色箭特技飛行表演隊(Frecce Tricolori)，在羅馬上空進行飛行表演。

航空學家(the aviationist)三色箭小組的9架MB-339A噴教練機，從義大利東北部的里沃多空軍基地(RivoltoAFB)出發，經過羅馬上空時，進行紀念表演活動，然後降落在距離羅馬西南數公里的普拉迪卡-迪馬拉空軍基地(Pratica di Mare AFB)。

Aeronautica Militare - Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°

儘管羅馬目前因為新冠病毒的疫情而全城封鎖，街道也行人稀落，但是三色箭團隊仍然敬業的穿梭在這座千年羅馬城，通過台伯河上空，並噴出紅、白、綠的彩色煙，將羅馬的天空，染成義大利國旗的顏色。

This gives me shivers. Always. Amazing video doing the rounds on Whatsapp of the Frecce Tricolori celebrating Liberation Day. @ItalianAirForce @FrecceTricolori pic.twitter.com/QLHxW0lAy5 — David Cenciotti (@cencio4) April 25, 2020

這場飛行表演，是慶祝解放日還能保留的少數活動之一。這天上午，義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）戴著口罩，向無名英雄墓致敬，原本這樣的公開活動屬於國家重要慶典，但是由於疫情的關係，總統週邊只有幾名隨扈，而且相距幾公尺，實在顯得冷清。

為了彌補大多數義大利民眾無法一同觀賞飛行表演的缺憾，義大利空軍在網路上分享了三色箭飛行隊的艙內畫面，透過飛行員頭盔上的360度攝影機，使觀眾可以身歷其境般的觀看飛行隊是如何飛過羅馬市中心的全部過程，也可以移動視角，看看這架飛機與其他僚機之間的相對距離，以及飛過幾個羅馬重要地標的感動。

義大利空軍飛行隊成立於1961年，到了1971年正式定名三色箭。1982年改用義大利自製的MB-339教練機，未來將會改用更新式的M346教練機。

(中時電子報)