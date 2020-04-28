根據世界衛生組織發布的數據圖，至4月28日為止，還有15個國家尚未傳新冠肺炎病例。

它們是吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉、薩摩亞、所羅門群島、東加、吐瓦魯、萬那杜、北韓、土庫曼、塔吉克、葛摩和賴索托。

其中大部分國家是大洋中的島國，遠離大陸的地理優勢成為天然保護屏障，加上及時祭出嚴格的封鎖措施使其暫時倖免於難。但是專家警告，沒有所謂的「新冠肺炎零風險」國家或地區，要繼續提高警惕，因為這些島國醫療系統不太發達，一旦疫情大規模爆發則非常危險。

然而，在這些維持零病例記錄的國家中，也有國家引發了外界質疑。其中遭受質疑聲最大的非北韓莫屬。英國研究人員亞布拉哈米（Andray Abrahamian）推測北韓零感染的可能性「極微」。他在仁川的喬治梅森大學韓國分校安全政策中心任教，過去15年來多次前往北韓，他對德國之聲表示受疫情影響，北韓的信息透明度進一步惡化。

北韓與中國邊境綿延1400多里，雙方交流頻繁。外界估計，在北韓封關之前，冠病病毒已在該國傳播。此外，金正恩近日神隱，引發各種猜測，其中包括為躲避新冠病毒。韓國新聞網站Ichannela本週報導稱，金正恩在幾名隨扈疑似感染冠病病毒後，決定前往位元山海邊的私人度假地點。

同樣遭遇質疑的還有被稱為「中亞朝鮮」的土庫曼。該國同時被視為全球政治打壓程度最高的國家之一，與疫情嚴重的伊朗接壤。面對外界質疑，土庫曼領導人一直向外界發出「我們很健康」的訊號。該國在本月初「世界衛生日」當天舉行了大規模的自行車集會。目前僅有個別國家在疫情爆發期間繼續舉辦體育賽事，土庫曼就是其中之一。外界擔心該國政府可能掩蓋了疫情真相，並可能會破壞全球控制這一流行病的努力。

而在非洲大陸，目前僅剩葛摩和賴索托兩國尚未報告確診病例，外界估計這和缺乏檢測能力不無關係。雖然尚未報告病例，但是賴索托已於今年3月30日開始實行全國居家隔離政策，原定計劃於4月21日結束。但是最近該國又宣布，將全國居家隔離政策延長至5月5日。

(中時 )