台泥拿到遠見雜誌CSR年度大調查「傳統產業組」首獎，由董事長張安平親自出席領獎。(圖：台泥提供)

2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎今日頒發，科技大廠台達電以「4S幸福計畫」榮獲傑出方案「幸福企業組首獎」，水泥大廠台泥則是拿到年度大調查「傳統產業組」首獎，創下遠見16年來該組首獎第一次頒予水泥企業紀錄。

台達自2005年《遠見雜誌》企業社會責任獎評比舉辦以來，累計共獲得15座首獎、2次榮譽榜、3座楷模獎。前後兩次將台達列入「年度榮譽榜」，雖然今年台達仍不參加「年度大調查」評選，但因公司重視員工的照護及發展，本次以整合型的「4S幸福計畫-我的職場我的主場」方案參賽，獲評審團肯定，頒給台達「幸福企業組」首獎，獎項由台達永續長暨發言人周志宏領取。

台泥則是由董事長張安平代表出席領獎，他說當新冠病毒這個事情開始slow down的時候，更大的一個、新冠病毒造成的經濟海嘯來了，每一個人、每一個企業都要負起自己該負的責任，不能把這個責任丟給別人。

對台泥獲得首獎的原因，遠見評審團指出有三點原因，首先是企業領導人方向明確，社會溝通顯著提升。第二是致力扭轉刻板，重新定位水泥窯為城市循環淨化器的永續使命。第三、積極展現勇於承擔的決心。

台達幸福計畫的主軸，則是以Say認同感、Stay參與度、Strive凝聚力、Social Participation社會共好等4S衡量指標，作為描繪職場幸福模樣，塑造出員工專屬的共同語言。

台達表示，注重企業承諾與員工照護，提供為期四天的「旅遊黃金假」，鼓勵員工休假調適身心，未來將持續投資創新的人才發展方案，為員工打造優質工作場域。

(中時 )