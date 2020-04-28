面對外界質疑「高速公路1968」App新增人潮資訊不夠精準，交通部今日傍晚邀請中華電信大數據處、高速公路局開會討論。交通部晚間表示，發現由於門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真現象，已請中華電信攜回，希望在51連假前完成改善。

交通部表示，「高速公路1968」App及網頁已接收中華電信與指揮中心討論定案的195個熱區、220熱點之即時人潮燈號資訊，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠燈號，顯示人潮擁擠、略多及正常。

交通部表示，人潮資訊是中華電信利用2019年11月至2020年1月期間之電信大數據訂定各景點人潮門檻值，門檻值以內代表人潮正常為綠燈、超過門檻值1.15倍代表人潮擁擠為紅燈、介於門檻值1.15倍以內代表人潮略多為黃燈。發現由於門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真現象，已請中華電信攜回，希望在51連假前完成改善。

交通部說，該項功能僅提供民眾於檢視高快速公路即時路況時，可一併檢視相關景點人潮情形，作為是否前往景點之參考，進而達到分流效果。至於人流管制仍依疫情中心之所發布之訊息為依據。

(中時 )